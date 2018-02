Qualcomm wil praten over voorwaarden en prijs bij overname

In een brief aan topman Hock Tan van Broadcom stelt Qualcomm dat dan wel eerst over zaken gepraat moet worden die niet met de overnameprijs te maken hebben. Is hierover overeenstemming bereikt, dan kan gesproken worden over de prijs en Qualcomm tekent er bij aan de laatste biedingen van Broadcom onvoldoende te vinden.

Tot nog toe heeft Qualcomm, dat zelf al bijna anderhalf jaar probeert NXP Semiconductors in Eindhoven over te nemen, elke toenadering van Broadcom afgewezen. Wel zijn er twee gesprekken geweest tussen delegaties van de besturen van Qualcomm en Broadcom. De laatste heeft 79 dollar per aandeel (116 miljard dollar exclusief schulden) geboden. Eerder was dit bod nog 82 dollar per aandeel, maar Broadcom verlaagde dit nadat Qualcomm het bod voor NXP had verhoogd.

In de brief aan Broadcom rept Qualcomm slechts een keer over NXP, waarvoor Qualcomm vorige week het bod verhoogde tot 27,50 dollar per aandeel (44 miljard dollar). Dat is in de motivatie waarom Qualcomm een hogere waarde heeft dan in het bod van Broadcom tot uiting komt. Die is onder meer te danken aan de strategische waarde en het groeipotentieel van NXP.

Licentie divisie

Qualcomm heeft aangegeven van tevoren precies te willen weten wat Broadcom met de licentie divisie van Qualcomm, waarbij technologie tegen betaling aan klanten beschikbaar wordt gesteld, van plan is. Broadcom, dat een ander verdienmodel heeft, wil niet zeggen hoe ze na overname om zal gaan met deze divisie. Dit omdat het zijn concurrentiepositie zou ondermijnen.