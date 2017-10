Reclamebureaus in Eindhoven starten samen Studio Lauda

Het nieuwe bureau op Strijp-S, richt zich op reclameproducties, van traditioneel drukwerk, film en fotografie tot en met sounddesign. De dagelijkse leiding van Studio Lauda is in handen van Carmen Roovers. Roovers werkte voorheen als senior marketeer van de Efteling. Aan het hoofd van de studio staat Henry van den Baar.

Op het kantoor komen in eerste instantie vier mensen te zitten die specialisten inschakelen voor specifieke producties. Volgens de oprichters is Studio Lauda de eerste studio in Eindhoven die zich toelegt op reclamemuziekjes als jingles en sound boards gericht op social media.