Samsom, Blom en Wennink openen academisch jaar TU/e: hoe verdienen aan duurzame ontwikkeling?

Hun gezamenlijk onderwerp is de vraag hoe we in Europa nieuw verdienvermogen kunnen creëren door vol in te zetten op kennis en technologie voor de grote maatschappelijke transities? Samsom is kabinetschef van de vertrekkende eurocommissaris Frans Timmermans en voormalig PvdA-fractievoorzitter, Blom is hoofdeconoom van ING en Wennink topman van ASML.

De klimaat- en energietransities zijn ingewikkeld, maar bieden ook kansen om nieuw verdienvermogen te ontwikkelen. Dit kan tot extra hoogwaardige banen en nieuwe, duurzame technologieën en producten leiden. De drie gasten geven hun visie hierop en geven aandacht aan vragen als hoe iedereen hierin kan meedelen, hoe de transities betaalbaar blijven, hoe de concurrentie kan worden aangegaan en welke rol Brainportregio hierin kan spelen.

Voorop lopen in de transitie

„Als land en regio willen we vooroplopen in de transitie naar schone technologie”, zegt TU/e-bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits. ,,De vraag is hoe we dit doel kosteneffectief kunnen bereiken, en binnen een redelijke termijn, zonder onze welvaart aan te tasten. De opening van het academisch jaar in Eindhoven is het perfecte moment om dit thema met enkele belangrijke spelers te bespreken.”

Volgens Diederik Samsom is het cruciaal om samenleving en economie op een schone manier draaiend te houden. „In Nederland is de rechtvaardige verdeling van de transitiekosten al een hele worsteling, maar in Europa, waar de inkomensverschillen binnen landen en tussen landen nog veel groter zijn, is de opgave groter. Daarnaast is het goed als het bedrijfsleven investeringszekerheid krijgt, want dan gaan de veranderingen veel sneller. De wispelturigheid in beleid die de politiek vaak heeft laten zien, kunnen we ons niet meer veroorloven.”

Verandering niet te groot maken

Marieke Blom vindt dat economie en consumptie moeten veranderen. „Die verandering is op termijn positief, maar de (economische) verliezers op de korte termijn zullen van zich laten horen. De verandering die we door moeten, wordt in het debat veel te groot gemaakt. Deze is hanteerbaar, kijk maar hoe wendbaar Nederland in de afgelopen decennia gebleken is.”

Volledig scherm Windmolens en zonnepanelen. © Getty Images/Image Source

Voor de chipindustrie van Peter Wennink is de energietransitie een belangrijke groeifactor omdat verschillende soorten chips essentieel zijn in zonnepanelen, elektrische auto’s en windmolens. „Er zit in Europa, vooral in de Brainportregio, zoveel kennis en kunde op dit gebied. De energietransitie biedt Europa dus de kans om hier wereldwijd een leidende rol in te spelen. En als Europa nog iets kan leren van Brainport, dan is het wel dat die positie versterkt kan worden wanneer het bedrijfsleven, overheden en de academische wereld samenwerken en blijven investeren in innovatie.”