Verzekering voor gemiste energie-opbrengst

De internationale specialist in verzekeringen heeft hiervoor een ‘maatwerk’ verzekering ontwikkeld. Als de door Autarco gegarandeerde kWh prestatie (opbrengst) niet wordt behaald, kan bij de verzekeraar compensatie worden geclaimd voor de gemiste kilowatturen, tegen een vooraf vastgestelde compensatieprijs per kWh. Dit is belangrijk voor de eindgebruikers, maar ook voor de installateurs van zonne-energie systemen vindt Roel van den Berg, directeur van Autarco. „De markt wordt nu gedomineerd door componentmerken. De installateurs moeten verschillende merken combineren en een prestatiegarantie voor eigen risico afgeven. Terwijl ze geen controle hebben over de prestaties van de componenten. En een merk kan enkel een garantie afgeven over hun eigen component, niet over de prestaties van het geheel. Omdat wij het complete systeem produceren en leveren, kunnen wij dat wel.”