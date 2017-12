Voormalig DAF-topman Harrie Schippers uit Veldhoven wordt tweede man van Paccar

EINDHOVEN - Harrie for president. Voormalig DAF-topman Harrie Schippers mag zich per 1 januari laten aanspreken als president van het Amerikaanse moederbedrijf Paccar. Hij wordt de op een na hoogste baas.

Harrie Schippers maakt opnieuw promotie bij Paccar. De Veldhovense voormalige DAF-topman wordt per 1 januari benoemd tot president. In februari van dit jaar kreeg Schippers al de verantwoordelijkheid als financieel topman. In de hiërarchie klom hij toen op tot uitvoerend vicepresident.

De president van Paccar heeft nog maar één man boven zich, dat is uitvoerend topman Ron Armstrong. Schippers neemt als president de plek in van Bob Christensen, de gepensioneerde bestuurder die ook als financieel topman de voorganger van Schippers was.

Kansen

Schippers liet zich bij zijn vertrek uit Eindhoven in mei 2016 niet uit over zijn kansen om Armstrong op te volgen, als eerste niet-Amerikaan bij Paccar. 'Ik hou me er niet mee bezig' en 'wat dit avontuur wel of niet zal brengen, zal de tijd leren' hield hij zich op de vlakte.

Paccar-topman Ron Armstrong is 62 jaar oud. Hij trad in april 2014 aan. Net als de nu 55-jarige Schippers heeft hij een financiële achtergrond. De als bedrijfseconoom opgeleide Schippers maakte bij DAF carrière in het financiële domein. Voordat hij in 2010 werd benoemd tot president-directeur van DAF was hij financieel directeur bij de Eindhovense vrachtwagenfabrikant.