Een zak geld trekken en op hoger niveau spelen? Wilvo/Bergeijk wil dat niet en komt zo in tweespalt terecht

Ver voor het einde van het seizoen was het al duidelijk: de tafeltennissers van Wilvo/Bergeijk gingen degraderen naar het derde niveau van Nederland. De club zit in een tweespalt tussen ambitie om hogerop te spelen en het gebrek van aanwas uit eigen provincie. ,,Met een zak geld kun je een plaats in de eredivisie kopen", maar dat ziet de club niet zitten.

Bergeijk is op zoek naar aanvulling voor het eerste team, maar komt in de regio voorlopig bedrogen uit. Voorzitter John Mandemakers: ,,Vroeger was Noord-Brabant de beste regio van Nederland, daar is helaas weinig meer van over. Met een zak geld kun je een plaats in de eredivisie kopen.”

Quote Ik hoop dat we het kunnen omkeren en dat er in de regio Eindhoven meer clubs op een goed niveau gaan spelen Pascal van Gemert

Hij haalt als voorbeeld Maashorst uit Uden aan. ,,Zij spelen met vier buitenlanders, maar dat willen we als club niet. We willen mensen die ook binding met de club hebben. Na de terugkeer van Marco Bottram zijn we in de hoofdklasse begonnen. Hij was een echte clubman en voor hem kwamen mensen kijken. Het was geen doelstelling om eerste divisie te spelen, maar het is zo gelopen. De ambitie is er nog zeker, maar de derde helft is ook belangrijk.”

Wereldje is klein

Speler Pascal van Gemert vult zijn oud-teamgenoot aan. ,,Het is lastig om spelers van niveau te vinden. Het tafeltenniswereldje is te klein. Voor een competitiewedstrijd ben je een hele dag op pad en we willen vooral een leuke en gezellige dag hebben.”

Volgens de kopman is er nog een lange weg te gaan om het niveau in de regio omhoog te krijgen. ,,Ik hoop dat we het kunnen omkeren en dat er in de regio Eindhoven meer clubs op een goed niveau gaan spelen. Bij veel verenigingen ontbreekt het aan goede trainers. Ik ben zelf net met een trainerscursus gestart en geef training aan de jeugd. Dat zouden meer spelers die op niveau hebben gespeeld moeten doen.”

Overstap te groot

Voor najaarscompetitie die zaterdag word afgerond werd het team bestaande uit Van Gemert, Chris Tournelle en Erwin Andriessen aangevuld met Sjoerd van Heerebeek. Voor de 20-jarige speler uit Liempde bleek de overstap vanuit de kampioensgroep bij de jeugd te groot. Hij verloor zijn achttien wedstrijden, al maakte hij het diverse spelers wel lastig te maken.

Quote We zijn er niet heel rouwig om dat we tweede divisie gaan spelen. Voor Sjoerd was het beter geweest John Mandemakers

Voor Van Gemert werd het een teleurstellend seizoen waarin hij de helft van zijn tien wedstrijden won. ,,Op het moment dat de indeling bekend werd, had ik het al een beetje zien aankomen. We zaten in een sterke poule, al had ik gehoopt dat we iets langer mee hadden kunnen doen. Zelf ben ik een tijdje geblesseerd geweest en voor Sjoerd was het niveau nog te hoog. Komend jaar zal hij zeker zijn wedstrijden gaan winnen, maar dan moet hij zichzelf niet zo veel druk opleggen.”

Voorzitter Mandemakers koos een jaar geleden voor een stap terug en speelt zijn wedstrijden nu in de hoofdklasse. ,,We zijn er niet heel rouwig om dat we tweede divisie gaan spelen. Voor Sjoerd was het beter geweest om op dat niveau te beginnen. Nu is het voor hem een moeizaam maar leerzaam seizoen geworden.”