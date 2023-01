Besselink schiet NAC naar volgende ronde na krankzinnige bekerthriller tegen FC Eindhoven

met videoNAC heeft na een enerverende kraker de laatste zestien van het bekertoernooi bereikt. De ploeg van Ton Lokhoff schakelde het FC Eindhoven van Rob Penders uit na verlenging. Rowan Besselink werd met zijn 2-1 in de laatste seconde de grote held.

Een zinderende bekerkraker van jewelste. In een kolkend Rat Verlegh Stadion kregen de tienduizend supporters waar voor hun geld. Een spektakelstuk waarin het venijn in het begin én in het eind zat.

Net als afgelopen vrijdag tegen Jong PSV (2-1-zege) kende NAC een rampzalige start. Tegen FC Eindhoven was het al raak binnen één minuut. Een jagende Charles-Andreas Brym profiteerde van het uitglijden van Anselmo Garcia Mac Nulty en schoot FC Eindhoven al vroeg op 0-1.

Interim-trainer Ton Lokhoff had twee verrassingen in petto voor het bekerduel. Aanvoerder Alex Plat was zijn plek kwijt, nieuwkomer Casper Staring kreeg meteen een basisplaats. Daarnaast maakte jongeling Aimé Omgba zijn basisdebuut, nadat hij vrijdag voor het eerst voor NAC 1 speelde.

Omgba

De twee nieuwelingen lieten zich zien. Van de van FC Twente overgekomen middenvelder kan dat verwacht worden, maar vooral Omgba liet een prima indruk achter in de 70 minuten die hij meedeed. Niet bang om de bal op te eisen, behendig, overzicht en drang naar voren. Een aantal mogelijkheden begonnen bij de 20-jarige middenvelder.

Maar zij konden er niet voor zorgen dat NAC net als afgelopen vrijdag zich snel herstelde van de achterstand. Dreiging was er wel. NAC was ook de betere ploeg, maar tot echte grote kansen kwamen de Bredanaars niet. FC Eindhoven vond het wel prima zo, na die vroege goal. Bij de ploeg van NAC-icoon Rob Penders begon ex-NAC’er Naoufal Bannis in de basis en zaten oude bekenden Yassine Azzagari en Pjotr Kestens op de bank.

De dreiging van NAC kwam met name uit stilstaande fases en dat was niet genoeg. In de tweede helft was de grootste kans vervolgens voor FC Eindhoven, maar doelman Roy Kortsmit voorkwam met een goede redding dat Bannis er 0-2 van maakte.

Herrmann

Met Boris van Schuppen voor verdediger Javier Vet probeerde Lokhoff tien minuten voor tijd nog wat te forceren. ‘Alles of niets’ schreeuwden de tienduizend supporters. En dat mirakel gebeurde. In blessuretijd schoot invaller Charles-Jesaja Herrmann NAC op 1-1. Zijn eerste officiële treffer voor NAC bewaarde hij voor een goed moment. Zo bezorgde hij NAC de verlenging.

Daarin ging NAC nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, vooruit geholpen door de fanatieke achterban. Een treffer van FC Eindhoven werd afgekeurd vanwege hands en aan de andere kant haalde nota bene Azzagari een bal van de lijn. Het leek op penalty’s uit te draaien, maar dat was buiten invaller Rowan Besselink gerekend. De jonge verdediger bezorgde NAC in de allerlaatste minuut de heroïsche zege en maakte de bizarre avond compleet: 2-1. NAC zit bij de laatste zestien.

Opstelling NAC: Kortsmit; L. Marijnissen (106. Besselink), Vet (82. Van Schuppen), Mac Nulty; Lucassen, Omgba (70. Herrmann), Staring (94. Velthuis), Velanas, Ligeon (46. T. Marijnissen); Van der Sande, De Rooij (67. Agougil).

Bekijk en beluister hier het interview met de matchwinner:

