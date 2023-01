Dynamico voelt zich bekocht na ‘onterecht afgekeurde’ treffer: ‘Hopelijk neemt de bond een rechtvaardig besluit’

Voor de handballers van Dynamico is 2023 gestart met een bizar voorval. De ploeg van Damir Josipovic dacht zaterdagavond in de allerlaatste seconde de winst te grijpen bij directe concurrent PSV, maar na tussenkomst van het wedstrijdsecretariaat bepaalde de scheidsrechter dat er net buiten de tijd gescoord was (26-26). Dynamico heeft officieel bezwaar aangetekend bij de handbalbond. ,,Heel de zaal zag dat het een geldig doelpunt was.”

Damir Josipovic kan er een dag na de wedstrijd nog steeds niet over uit. Er is volgens hem geen twijfel over mogelijk. En de beelden van de wedstrijd liegen ook niet. In de absolute slotfase van de kelderkraker tussen PSV en Dynamico trekt de thuisploeg nog één keer ten aanval. De stand is dan 26-26. Voor Dynamico, dat mede door een hoop afwezigen een rommelige voorbereiding op de wedstrijd kende, zou een puntje geen slecht resultaat zijn. Daarvoor moet PSV nog een keer van scoren worden afgehouden. Dat lukt als keeper Lennart de Bever het laatste, zwakke schot op doel keert.

De Bever ziet dat er dan nog een paar seconden te spelen zijn, twijfelt geen moment en gooit de bal meteen naar voren. Daar staat cirkelloper Chiel van Iperen klaar. In de kluts weet hij de bal te vangen, waarna hij niet nadenkt en op doel schiet. Goal. Er staat welgeteld nog één seconde op de speelklok. Dat zien de spelers en staf op de bank, de toeschouwers op de tribune en de mensen die thuis de officiële livestream van de eredivisiewedstrijd bekijken.

De ontlading is enorm bij Dynamico, dat door de zege een gat lijkt te slaan met de onderste teams. Tot het wedstrijdsecretariaat zich plots met de zaken gaat bemoeien. ,,Zij zeiden meteen: het was buiten de tijd. Terwijl heel de zaal zag dat het niet zo was. Ook een paar spelers van PSV die ik ken zeiden tegen me: volgens mij was het gewoon binnen de tijd”, geeft Josipovic aan.

Geen VAR

Om snel een einde aan de discussie te maken, laten de Ossenaren verschillende beelden zien die voor hen lijken te pleiten. ,,Maar kennelijk mogen scheidsrechters die volgens de regels niet bekijken. Er is geen VAR in handbal. Dus moeten zij op de instructies van het wedstrijdsecretariaat afgaan. Maar dat is geen onafhankelijke partij, de thuisploeg levert namelijk de wedstrijdtafel.” Toch besluit de scheidsrechter uiteindelijk mee te gaan in het verhaal van het secretariaat. Josipovic begrijpt er niets van. ,,De scheidsrechter had prima kunnen zeggen: ik bepaal en ik heb het anders gezien.”

Na afloop is er een hoop rumoer, al wordt het nooit onsportief. Josipovic: ,,Maar we hebben natuurlijk wel een machteloos en gefrustreerd gevoel. De jongens balen als een stekker: in de laatste seconde krijg je loon naar werken en dat wordt dan van je afgepakt. PSV is een rechtstreekse concurrent. We staan nu een puntje op ze voor. Het is krap onderin, dus elk punt is welkom.”

Dynamico heeft zondag officieel bezwaar ingediend bij de handbalbond, met uitleg over de situatie en beeldmateriaal. ,,Volgens mij wordt het dan binnen een week of twee behandeld”, zegt Josipovic. ,,Ik weet niet of het kans van slagen heeft. Maar het zou de bond sieren om een rechtvaardig besluit te nemen.”

Reactie PSV

Het wedstrijdsecretariaat van PSV is gevraagd om een reactie, maar is daar niet op ingegaan. ,,Het zijn vrijwilligers die daar op zaterdagavond zitten en hun best doen. En de beslissing is nu eenmaal genomen. Daar hebben wij vanuit de club verder niets meer aan toe te voegen”, gaf een bestuurslid van PSV aan.

,,De scheidsrechter neemt de uiteindelijke beslissing, dus vinden wij dat hij daar uitleg over zou moeten geven. Aan het begin van het seizoen hebben wij trouwens een soortgelijke situatie meegemaakt, die toen in ons nadeel uitviel. De reactie van de bond was toen: de scheidsrechter heeft dit besloten en dat is leidend, dus bleef de uitslag staan.”