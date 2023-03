Het NK alpineskiën in Uden gaat met een lach en een traan: ‘Ze ging over de kop met haar gezicht naar beneden’

De top van het borstelbaanskiën in Nederland zette gisteren zijn beste beentje voor op De Schans in Uden. Fleur de Wolf redde de eer van de familie en van de organiserende vereniging door verrassend het zilver te pakken. Zus Roos kwam gehavend uit de strijd.

Bijna was het NK alpineskiën in Uden in het water gevallen. Letterlijk. De kunststofmatten van de Udense ‘alp’ moeten voortdurend gesproeid worden. Door een defecte pomp verzamelde zich een almaar groter wordende plas onder aan de baan. Een noodpomp en slangen brachten soelaas. Voor de zekerheid werd de finish een stukje naar boven verplaatst, zodat het slalomparcours nog korter werd. De snelsten waren binnen twaalf tellen beneden. Een seconde meer of minder maakte een wereld van verschil. Alleen Nederlands kampioen Britt van Winsen van Skipiste Nieuwegein stak er bij de vrouwen met kop en schouders bovenuit.

Nieuwe startheuvel

Vooraf leek Roos de Wolf uit Reek haar belangrijkste uitdager te worden, mede op basis van de generale repetitie een week eerder. Bedoeld om alle NK-deelnemers aan de Udense baan met de nieuwe startheuvel te laten wennen. De 18-jarige De Wolf had haar zinnen gezet op een medaille. Die zou dan ook een beetje van haar vader zijn, zei ze in de aanloop naar haar thuis-NK.

Hij prepareert al jaren de ski’s van dochterlief. Bij baanskiën gaat het dan vooral om slijpen, want waxen is uit den boze. ,,Op de baan remt wax juist af”, aldus Roos. ,,Hier wil je de ski’s scherper hebben dan in de sneeuw. De meeste skiërs slijpen zelf, maar ik heb een heel lieve papa, die doet dat nog steeds altijd heel goed voor mij. Ik krijg er altijd opmerkingen over van mensen: ‘Wanneer ga je het zelf doen?’ Maar papa weet precies hoe ik mijn ski’s wil hebben. Hij is ook mijn grootste supporter, dus hij doet dat graag.”

Volledig scherm Verkenning van de baan door alle deelnemers na het uitzetten van het slalomparcours voor de tweede run van het NK alpineskiën. © Pix4Profs/Thomas Segers

Voor Roos en haar grootste fan werd het een teleurstellend kampioenschap. Al na een paar poortjes ging het mis. ,,Je skiet zo dichtbij de paaltjes en Roos kwam op een paaltje. Domme pech, haar ski vloog uit, ze ging over de kop met haar gezicht naar beneden”, gaf haar drie jaar oudere zus Fleur een ooggetuigenverslag. Ze zag het gebeuren, nadat ze zelf een snelle tijd op de klok had gezet in de eerste van twee runs.

Roos was na de valpartij niet aanspreekbaar. Voor haar eindigde het NK bij de huisartsenpost, voor zus Fleur op het erepodium. ,,Normaal haalt Roos altijd wel het podium. Dat dit nu net moet gebeuren tijdens het NK op haar thuisbaan, want dat is echt een voordeel”, zei de nummer twee van de dag. ,,Ja, ik ben wel een beetje verrast. Ik ben een half jaar op uitwisseling geweest in Canada en heb niet zoveel kunnen trainen.” De studente International Business Administration aan de Tilburg University was er in de zomerperiode en stond één keer op ski’s in de Canadese sneeuw. ,,Maar dan kun je niet echt slalomtrainen. De baan is sowieso anders dan in de sneeuw”, zei Fleur de Wolf.

Skitrainer

Bij de mannen wist skitrainer Jan Derksen de ogen van veel leerlingen op zich gericht. De 36-jarige Udenaar liet zich voor deze thuiswedstrijd overhalen om nog een keer mee te doen aan het NK. Hij bleef op 0,1 seconde steken van het podium en eindigde als vijfde. ,,Eigenlijk ski ik geen wedstrijden meer. Maar omdat het hier is, doe ik mee. Ik voel me wel een beetje oud in dit gezelschap. Ik wil altijd winnen. Daarom baal ik van elk foutje. Anders had er een podiumplaats ingezeten.” Die was er wel voor Max van den Akker van De Schans: gedeeld derde.