Het was maar een kleine blessure, maar toch stond de Bredase Merel van Campen een half jaar langs de kant: ‘Was een frustrerende periode’

De Bredase Merel van Campen (19) heeft na een halfjaar toekijken eindelijk haar debuut in de hoofdklasse kunnen maken bij HC Rotterdam. Allemaal met ‘dank’ aan een blessure die de hockeyster veel langer aan de kant hield dan nodig was geweest.

Niemand bij HC Rotterdam zal gisteren blij zijn geweest met de manier waarop de competitie werd hervat. De hoofdklasser uit de havenstad, die vorig seizoen promoveerde naar het hoogste hockeyniveau en nu vecht voor lijfsbehoud, had tegen directe concurrent Bloemendaal alle kans op een mooi resultaat. Maar na een vroege tegengoal beet Rotterdam zich stuk op de stug verdedigende bezoekers (0-1).

Toch viel er voor één speelster aan Rotterdamse zijde ook wat te vieren, ondanks die jammerlijke nederlaag. Want na dik een halfjaar toekijken kon de van Push overgekomen Merel van Campen eindelijk haar debuut maken voor haar nieuwe club. ,,Al hadden mijn zenuwen wel iets de overhand”, zegt ze eerlijk.

Tragiek van een ‘kleine blessure’

Wie zolang aan de kant heeft gestaan moet wel een zware blessure hebben gehad, zou je denken. Maar de tragiek is dat dat bij Van Campen nu juist niet het geval was, zo vertelt de aanvallende middenvelder, die zich tijdens een training eind juli verstapte.

Aanvankelijk viel de pijn mee, die kwam pas nadat Van Campen kort daarna een oefenwedstrijd speelde. Onderzoek wees vervolgens uit dat ze een stressfractuur had, een klein barstje in het bot van haar voet. ,,Een blessure die op zich meeviel. Maar omdat het zo’n kleine breuk was, was niet zeker of ik nu met mijn voet in het gips moest of niet”, vertelt Van Campen.

Geen gips, grote gevolgen

Daar werd eerst niet voor gekozen, maar daardoor verdwenen de klachten niet en heelde de breuk ook niet. ,,Na drie maanden ben ik daarom alsnog in het gips gegaan. Maar omdat ik toen al heel lang niets had gedaan, was mijn voet al veel zwakker geworden. Daardoor duurde het herstel ook weer langer, toen ik eenmaal uit het gips was.”

Al met al had Van Campen dus veel minder lang aan de kant kunnen staan, als direct haar voet in het gips was gezet. Misschien had ze dan gewoon al in de eerste seizoenshelft haar debuut voor Rotterdam kunnen maken. ,,Tja, dat is achteraf... Maar het was natuurlijk een heel frustrerende periode. Het was echt geen leuk halfjaar”, zegt ze.

,,Je gaat naar een nieuwe club, van de jeugd naar de senioren, dat is een enorme stap waaraan ik moest wennen. En het is natuurlijk spannend om in de hoofdklasse te gaan spelen, waarvan ik niet wist of het goed bij me zou passen. En dan sta je opeens aan de kant, terwijl de rest doorgaat... Daar word je uiteindelijk gewoon onzeker van.”

Betrokken blijven

Het beste wat Van Campen in die maanden kon doen, was zoveel mogelijk betrokken blijven bij het team. Elke wedstrijd was ze erbij en wanneer het uitkwam ook bij de trainingen. ,,Maar als je zelf niet mee kan doen, heb je toch het gevoel dat je de aansluiting met het team mist. Je bent er dan wel bij, maar het is toch alsof je er dan niet helemaal bij hoort.”

Die vervelende periode ligt nu definitief achter haar. ,,Mijn voet doet het weer”, zegt Van Campen lachend. Zorgeloos hockeyen staat voor haar nu voorop. ,,Eerst maar eens kijken hoe de eerste wedstrijden gaan en hoe het me bevalt. Ik ben vooral blij dat ik weer op het veld kan staan. Toen ik weer kon gaan trainen, legde ik mezelf in het begin nog wel wat druk op. Het duurde wel een paar weken voordat ik weer de ‘oude ik’ was. Natuurlijk ben ik niet op het niveau waarop mijn teamgenoten nu zijn, maar ik krijg de tijd om daar naartoe te werken. Vanuit het team legt niemand mij daarbij druk op, gelukkig.”