Hoe komen voetbalclubs tot de keuze van een nieuwe trainer? ‘Gevoel bij de spelersraad is ook belangrijk’

Laatste seizoen voor de 39-jarige motor van Tuldania? ‘Als we promoveren ga ik nog een jaartje door’

Hij speelt al vanaf zijn vijfde voor Tuldania. Ruud van de Wouw (39) is ondertussen bezig aan zijn 21e seizoen in het eerste elftal voor de club in Esbeek, dat verrassend goed meedraait in de vierde klasse. De kans is dan ook groot dat dit zijn laatste seizoen is in het eerste bij de dorpsclub. ,,Maar het blijft altijd kriebelen om door te gaan.”

20 januari