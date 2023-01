Jearl Margaritha openhartig over afwezigheid bij TOP Oss: ‘Ik heb het gevoel dat we nu op één lijn zitten’

Kozakken Boys verhuurt Gijs van de Louw aan Unitas: ‘Dit is goed voor mijn ontwikke­ling’

Gijs van de Louw is in de winterstop via een bijzondere verhuurconstructie van Kozakken Boys naar zondag-derdedivisionist Unitas overgeheveld. De pas 20-jarige Dussenaar kan zondag in Haaksbergen tegen HSC’21 al minuten gaan maken.

16 januari