Kramer weer terug bij RKC, maar teleurstelling overheerst: ‘We stonden te breien’

De helft van de selectie zat al in de bus toen de reservespelers en invallers nog een flinke uitlooptraining hadden op het kunstgras in Volendam. Onder wie Michiel Kramer, die tien minuten gespeeld had in het verloren duel. Hij kwam erin om de winnende te forceren, maar hij had amper drie stappen in het veld gezet toen de bal er aan de andere kant in viel. Het werd dus vechten voor de gelijkmaker. ,,Maar daarvoor ging het al mis", zei Kramer. ,,We speelden tot de zestien prima, maar daar stonden we te breien. We hadden veel eerder op goal moeten schieten, dan creëer je misschien wat.”