Lynn Blenckers tankt thuis in Vierlingsbeek even bij na blessureleed: ‘Ik heb het zwaar gehad’

VOLLEYBALTopvolleybalster Lynn Blenckers is – ‘eindelijk’ – even thuis in Vierlingsbeek, na een heftige tijd in Zuid-Frankrijk. Bij haar club Pays d’Aix Venelles sloeg ze begin november haar schouder uit de kom. Nu durft ze weer vooruit te kijken. ,,In februari sta ik in het veld.”