Marouane Afaker verruilt profvoetbal voor amateurs: ‘Mentaal was het de laatste maanden een strijd’

Excelsior Rotterdam, Excelsior Maassluis, Katwijk, Sparta, TOP Oss… Je hebt er al een aardige reis op zitten.

Marouane Afaker: ,,Zeker weten. Ik ben ook weer blij met deze stap. Dit was vooral een sportieve keuze, omdat ik afgelopen maanden weinig minuten heb gemaakt. Ik ben trots op wat ik tot nu toe heb bereikt, maar ik ben nog jong. Een voetballeven duurt niet lang, dus ik probeer er een zo mooi mogelijke reis van te maken.’’

Betekent je keuze voor IJsselmeervogels het einde van je profdroom?

,,Ik houd de deur naar een terugkeer in het profvoetbal altijd open. Ik heb nu bewust een stapje teruggedaan om vooral weer lekker te gaan spelen. Dat heb ik echt nodig, wedstrijdminuten maken is uiteindelijk het allerbelangrijkst. Toch blijf ik dromen van een mooie loopbaan in het profvoetbal. Daar ga ik alles aan doen om dat te bereiken.’’

Hoe moeilijk was afgelopen halfjaar, waarin je niet hebt gespeeld bij TOP Oss?

,,Dat was heel lastig. Ik ben altijd gewend geweest om veel te spelen, nu moest ik me richten op af en toe een oefenwedstrijdje. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Mentaal was het zeker een strijd, maar ik ben er sterker uitgekomen. Ik heb wat last gehad van blessures en de coach bij TOP Oss koos helaas niet voor mij. Maar spijt van mijn stap heb ik nooit gehad.’’

Liefhebbers van de tweede divisie wrijven zich in ieder geval in hun handen: in je laatste seizoen bij Jong Sparta was je negentien keer trefzeker.

,,Ik hoop er een mooie tweede seizoenshelft van te maken. Of ik een doel heb qua goals? Nee, om eerlijk te zijn vind ik het vooral belangrijk om zo snel mogelijk weer fit te zijn en belangrijk te worden voor de ploeg. Ik merk dat de club me waardeert, dat vind ik heel fijn.’’

