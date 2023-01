RKC geeft het helemaal weg en verliest op bezoek bij FC Volendam

Na bijna twintig jaar stonden RKC en FC Volendam weer eens tegenover elkaar in de eredivisie. In januari 2004 wonnen de Waalwijkers gemakkelijk met 0-4, zo’n avond werd het zaterdag niet. Het begin was wel sterk van RKC, dat veel balbezit had, maar slordig was met de laatste bal. Daardoor kon Volendam zich langzaam in de wedstrijd spelen en de thuisploeg werd nog gevaarlijk ook. Robert Mühren raakte met zijn inzet de paal, Gaetano Oristanio schoot op de lat.

Vlak voor rust was RKC dan eindelijk écht dicht bij de openingstreffer, tien minuten nadat Derry Murkin goed weggekomen was met geel na een zware tackle op Julian Lelieveld. Thierry Lutonda raakte de bal een minuut voor rust net niet goed genoeg en even later resulteerde een scrimmage voor de goal van Volendam ook niet tot een doelpunt.

In de tweede helft vloog RKC opnieuw uit de startblokken, met een buitenkansje voor Lutonda (een rebound na een schot van Mika Biereth), maar de Belg schoot wild over. Een doelpunt kon eigenlijk niet uitblijven en na iets meer dan een uur was het Mats Seuntjens die zijn eerste maakte in Waalwijkse dienst. Met een knap schot verschalkte hij de Volendamse doelman: 0-1. Niet veel later had Biereth de 0-2 op zijn schoen, maar toen kon Filip Stankovic wel redding brengen.

Lang kon RKC niet van de voorsprong genieten, want Xavier Mbuyamba kopte buiten het bereik van RKC-doelman Etienne Vaessen raak: 1-1. Tien minuten voor tijd was het drama compleet voor RKC, toen Florent Sanchez kon binnen schieten. Totaal onnodig, RKC had minimaal een punt kunnen en moeten overhouden aan dit duel. Mbuyamba had het in de slotminuut nog erger kunnen maken, maar raakte de paal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.