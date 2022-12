Ruud Pennings wil oude liefde RBC naar nieuwe successen leiden: ‘Iedereen wil er weer bij horen’

volleybal Dynamo kan tegen Voltena kunstje van twee weken geleden niet herhalen: ‘We brachten te weinig’

In Nieuwendijk slaagde Dynamo er niet in om punten over te houden aan het eredivisieduel met Voltena. Waar twee weken geleden in Apeldoorn nog met 3-2 werd gewonnen, gingen de Apeldoornse vrouwen nu met 3-1 onderuit.

15 december