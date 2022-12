Toon van Drunen optimistisch bij restant Almkerk - DTS’35: ‘Ik train al één keer per week met de bal’

TWEEDE KLASSE G Sparta’25 blijft ondanks gelijkspel koploper: ‘Dikke chapeau voor iedereen in de eerste seizoens­helft’

BEEK EN DONK - De wedstrijd tussen Sparta’25 en Heeswijk is in 1-1 geëindigd. Mike Jansen scoorde de enige treffer voor de thuisploeg. Genoeg voor de overwinning was het niet, maar door de nederlaag van Olympia’18 was het wel genoeg voor behoud van de koppositie.

11 december