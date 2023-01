TOP Oss onderuit na herkansing tegen Jong AZ: ‘Vrij kansloze avond’

Waterkoud was het in Oss, waar TOP en Jong AZ elkaar voor de tweede keer in twee maanden tijd troffen. De vorige ontmoeting won de thuisploeg met 2-1. Toshio Lake verscheen die novemberavond aan de aftrap, terwijl hij geschorst was. Jong AZ tekende protest aan en wilde het duel overspelen. Met succes dus, bleek achteraf.

Het was overigens niet de eerste keer dat een wedstrijd tussen beide teams een staartje kreeg. Zowel Rick Stuy van den Herik als interim-trainer Marcel van der Sloot kon zich de vorige keer nog herinneren en ook wat de reden was. ,,We zijn toen helemaal onderste boven gespeeld”, zei de interim-coach over die septemberavond in 2017, die nu Lorenzo Piqué miste door een schorsing.

Quote Die reddingen van Thijs gaven ons veel vertrouwen, want hij pakt die penalty geweldig. Rick Stuy van den Herik, aanvoerder TOP Oss

Toen stonden drie spelers van het eerste team van AZ binnen de lijnen. Daardoor was de beloftenploeg negen minuten 'te oud’. ,,Hierdoor mochten wij overspelen en dat duel wonnen wij met 2-1. Dat is de andere kant van het verhaal”, zei Van der Sloot, die een glimlach niet kon onderdrukken. Wat blijkt: wie protest aantekent, wint de herkansing. ,,We staan daarin nu gelijk, maar uiteraard had ik liever deze keer gewonnen”, stelde Stuy van den Herik logischerwijs.

Thijs Jansen stopt strafschop

De captain zag TOP teleurstellend aan de wedstrijd beginnen. Binnen vier minuten kreeg Jong AZ een strafschop na een overtreding van Ilounga Pata. Mexx Meerdink miste en vervolgens pakte Thijs Jansen ook zijn rebound. ,,Die reddingen van Thijs gaven ons veel vertrouwen. Hij pakt die penalty geweldig”, zei de TOP-aanvoerder.

Alleen straalde de thuisploeg dat vertrouwen niet uit in de eerste helft. Fedde de Jong schoot onberispelijk raak: 0-1. Snel daarna kreeg Richonell Margaret een grote kans, maar hij schoot van dichtbij naast. TOP had moeite met het gemakkelijk voetballende en beweeglijke Jong AZ. ,,Ik vind dit een van de best voetballende teams van de competitie”, zei Van der Sloot.

Statistieken Scoreverloop: 31. De Jong 0-1, 78. Dekkers 0-2, 84. Meerdink 0-3, 86. Margaritha 1-3. Balbezit: 44%-56% Doelpogingen: 10-16 Gele kaarten TOP Oss: Gündüz, Dekker, Stuy van den Herik Gele kaarten Jong AZ: Goes, De Jong

Stuy van den Herik vergeleek gisteravond met twee maanden geleden. ,,Voor mijn gevoel hadden we het toen veel lastiger. Nu konden we Jong AZ iets meer buiten de zestien houden, alleen kregen we de druk er niet echt op en daardoor speelden we teruggetrokken. Als we eruit kwamen, was de voorzet of de bezetting niet goed. In november kwamen we vroeg op voorsprong en maakten we onze kansen wél af.”

Volledig scherm Margaritha scoorde voor TOP. © Pro Shots / Shane Winsser

Rentree Jearl Margaritha

In de tweede helft knokte de thuisploeg zich met de inbreng van Jearl Margaritha en Delano Ladan terug in de wedstrijd. Vooral Margaritha had bewijsdrang bij zijn rentree na twee maanden absentie (disciplinaire schorsing en ziek). Maar Sem Dekkers deed het opportunistische TOP een kwartier voor tijd de das om, waarna Meerdink het duel definitie besliste: 0-3.

Margaritha maakte een wonderschone eretreffer, maar TOP verloor terecht. De club blijft onderin de Keuken Kampioen Divisie bungelen en kon het sterke begin van 2023 (winst en remise) geen passend vervolg geven. ,,Het was een vrij kansloze avond”, concludeerde Van der Sloot.