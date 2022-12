Bekerwinst met bittere nasmaak voor Heroes Den Bosch

Er zijn bijna twee minuten gespeeld in het tweede kwart van de wedstrijd, Donar leidt met 13-14, als Van Vliet het plots uitschreeuwt van de pijn. De captain van Heroes gaat bij een verdedigend duel tegen de grond en weet niet op te staan. Minutenlang wordt hij op het veld behandeld aan zijn enkel, waarna hij ondersteund de zaal verlaat.

Lees ook PREMIUM Turks-Amerikaans kanon zorgt voor stevige Europese basketbalkater in Den Bosch

Al tijdens de wedstrijd vertrekt Van Vliet naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn blessure is ook na afloop van het bekertreffen niets bekend. Dat hij op tweede kerstdag niet mee kan doen in de thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden staat al wel vast. Nader onderzoek, mogelijk een mri-scan, moet de ernst van zijn enkelblessure uitwijzen.

Quote Je kon merken dat wij de wedstrijd van woensdag nog in de benen hadden Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

Het uitvallen van Van Vliet komt hard aan bij het winnende Heroes. ,,Het kwam wel binnen in de kleedkamer”, vertelt Heroes-coach Erik Braal na afloop. Over de sportieve prestatie van zijn team is hij maar deels tevreden. ,,Alle complimenten voor Donar. Ze maakten het ons heel moeilijk. Je kon merken dat wij de wedstrijd van woensdag nog in de benen hadden (in de FIBA Europe Cup tegen het Turkse Gaziantep, 63-82-verlies, red.)”, zegt Braal.

In het gevecht met Donar op deze vrijdagavond komt uiteindelijk Thomas van der Mars weer bovendrijven. De Bossche center is goed voor 20 punten en wordt daarmee terecht uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Heroes kijkt het grootste deel van de eerste helft tegen een achterstand aan tegen Donar en weet na rust, als het op voorsprong gekomen is, nooit echt afstand te nemen van de Groningers. Daardoor blijft het tot het einde toe spannend.

Quote Tot dusver wisten wij dit seizoen altijd goed oplossin­gen te bedenken in moeilijke situaties. Daar hadden we vandaag moeite mee Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

,,Tot dusver wisten wij dit seizoen altijd goed oplossingen te bedenken in moeilijke situaties. Daar hadden we vandaag moeite mee”, zegt Braal. Het is iets waar de coach aandacht aan wil besteden bij de volgende training van Heroes, op eerste kerstdag. ,,Dan trainen wij gewoon, want op tweede kerstdag spelen wij tegen ZZ Leiden.”

Die competitiekraker (aanvang 14.00 uur) is de laatste wedstrijd voor Heroes in 2022. De return van de kwartfinale om de NBB Basketball Cup tegen Donar is pas op donderdag 12 januari. Dan verdedigt Heroes in Groningen dus een voorsprong van twee punten na de 66-64-zege van vrijdag. En dat is niet veel, beseft Braal. ,,Wat dat betreft zijn we dus niet in opzet geslaagd om hier met een groot verschil te winnen”, aldus de coach.

Heroes - Donar 66-64

Kwartstanden: 11-14, 20-19, 17-11, 18-20)

Scores Heroes: Van der Mars 20, Ndow 11, Naar 10, Thomas 10, Kohs 6, Webster 5, Helfrich 2, Price 2.