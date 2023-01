De dag dat Wim van der Horst met FC Den Bosch Ajax voor schut zette: ‘Man, wat waren we toen toch goed’

Grootste vrouwen golftoer­nooi brengt het kleine Brabantse Cromvoirt in beeld bij 100 miljoen televisie­kij­kers

De Solheim Cup, wereldwijd het grootste golftoernooi voor vrouwen, komt in 2026 voor het eerst naar Nederland. Naar Brabant om preciezer te zijn. Dat betekent dat de Bernardus in Cromvoirt bij zo’n 100 miljoen televisiekijkers in beeld komt. ‘Het is amazing wat voor een baan dit is.’

15 november