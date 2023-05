Deze oud-prof kijkt uit naar zijn debuut in de krochten van het amateurvoetbal: ‘Derde of vierde klasse maakt niet uit’

Wielrenner Jules de Cock (25) uit Eindhoven tijdens wedstrijd getroffen door hartritme­stoor­nis

EINDHOVEN - Wielrenner Jules de Cock uit Eindhoven is zaterdag tijdens een wedstrijd in Aken getroffen door hartritmestoornissen. Hij is daarop naar een Duits ziekenhuis gebracht en zal voorlopig niet in actie komen voor zijn ploeg BEAT Cycling.