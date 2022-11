Vrouwen HC Eersel gaan op voor bekerstunt: ‘In het hele dorp wordt erover gesproken’

De hockeyvrouwen van HC Eersel leven in een heus bekersprookje. Het vaandelteam van de Kempische vierdeklasser neemt het vrijdagavond in de vierde ronde van de Silver Cup op tegen Goirle, dat twee niveaus hoger speelt.

Een buitenstaander merkte recent op dat de hockeysters van HC Eersel een lach op hun gezicht hebben, zelfs tijdens de wedstrijd. ,,Dat is het grootste compliment dat we kunnen krijgen en eigenlijk ook wel direct de spijker op z’n kop’’, zegt aanvoerster Lisha Schilders (29). Die lach komt ergens vandaan, want het gaat Schilders en haar teamgenoten voor de wind. ,,En dat dwingen ze zelf af, de meiden zijn bloedfanatiek’’, bevestigt Marc van Turenhout, één van de coaches van het team en tevens voorzitter van HC Eersel.

Met een tweede plaats in de reguliere competitie presteren de Eerselse hockeysters sowieso al naar behoren en daarnaast verraste de ploeg de afgelopen weken vriend en vijand door de eerste drie rondes van de Silver Cup te overleven. ,,Het is überhaupt nog nooit – althans niet in de recente geschiedenis – voorgekomen dat HC Eersel de eerste ronde van de beker wist te overleven’’, duidt Schilders. Naast HC Eersel is er in het hele land slechts één andere vierdeklasser die ook doorgestoten is naar de vierde ronde. ,,Dat geeft wel aan hoe knap deze prestatie is’’, aldus Van Turenhout.

Nieuw hoofdstuk

De afgelopen weken wonnen de Eerselse hockeyvrouwen in de beker van competitiegenoot Nuth en ook derdeklassers Horst en Concordia werden over de knie gelegd. Vrijdagavond kan daar een nieuw hoofdstuk aan worden toegevoegd, als tweedeklasser Goirle op bezoek komt op het Eerselse sportpark De Dieprijt. ,,Natuurlijk wordt dat een lastige wedstrijd, maar zij draaien niet geweldig in de tweede klasse. Daarnaast spelen wij ons beste hockey tegen goede ploegen, dus we gaan er alles aan doen om voor een stunt te zorgen’’, zegt Schilders opgewekt.

De afgelopen jaren bungelde HC Eersel onderaan in de vierde klasse, maar na de doorstroom van een groot aantal gemotiveerde en fanatieke speelsters uit de A-jeugd heeft het de weg omhoog gevonden. ,,Echt een geweldige impuls’’, zegt Schilders over haar jonge teamgenoten. ,,We zijn echt een team die elkaars sterktes benutten. Heeft iemand bij wijze van spreken een mindere backhand? Dan zorgen we er voor dat diegene zo veel mogelijk forehands speelt.’’

Drive

Coach en voorzitter Van Turenhout hoort het goedkeurend aan. Ook hij looft het positivisme in de groep en geeft aan dat de drive om de weg omhoog in te slaan vanuit de speelsters zelf kwam. ,,En dat proberen we zo goed mogelijk te faciliteren en ook te stimuleren. De meiden zijn hartstikke goed bezig en je merkt dat mede daardoor de club opveert, in de breedste zin van het woord. Zo wordt er in het dorp bijvoorbeeld ook over de Silver Cup gesproken, dat maakt me wel trots.’’

Als het aan Schilders ligt, zijn de goede prestaties van haar ploeg in ieder geval geen incident. ,,Natuurlijk willen we zo ver mogelijk komen in de beker, maar bovenal gaan we voor het kampioenschap in de vierde klasse. En wie weet wat er daarna nog meer gaat volgen.’’