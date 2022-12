Kerstrapport | Ontslag van trainer vlak voor kerst een absoluut dieptepunt bij ambitieus TOP Oss

Achtergrond Hoe een deal die de hoofdklas­se­clubs zelf uitonder­han­del­den leidde tot een kleine revolutie in hockeyland

Viaplay, daar kijk je naar voor Formule 1, Engels voetbal en darts. Maar in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg voegen ze inmiddels graag ‘hockey’ aan dat rijtje toe. Na één seizoenshelft zijn de Brabantse hoofdklasseclubs unaniem positief over de deal met streamingdienst. ,,Dit is het begin van een mooie weg omhoog.”

16 november