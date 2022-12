Stilte schrijnt in het gemoed van Fabio Jakobsen

Hoe voor deze jonge darter zijn eigen succes zijn grootste probleem werd: ‘Het domste wat ik had kunnen doen’

Tilburg dacht de nieuwe Michael van Gerwen in huis te hebben met Pim van Bijnen. Maar hij bezweek onder de druk, niet zo gek als 14-jarig jochie. ,,Ik heb alles veranderd aan mijn spel. Dat is het domste wat ik had kunnen doen.”

20 november