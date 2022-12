Trappers-coach beaamt wat collega uit grootste competitie ter wereld zegt: ‘Jonge spelers willen vooral scoren, scoren, scoren’

De Nederlands Canadees ziet duidelijk progressie bij zijn team als het gaat om ‘puck-management’, zoals hij dat noemt. ,,Ik vond dat mijn spelers te veel risico-ijshockey speelden. In de eerste fase van de competitie kwamen ze daar mee weg, omdat we toen vooral tegen de mindere ploegen speelden. We kregen te veel tegentreffers, maar meestal wisten we zelf vaker te scoren.”

Afgestraft

En toen kwam een reeks duels met topteams in de Oberliga Nord. ,,Toen zijn we wél afgestraft voor het feit dat we vooral waren gericht op het maken van doelpunten en andere taken verwaarloosden.” Hij noemt als voorbeeld risicovolle passes die onnodig werden gegeven. ,,Langs twee of drie sticks van tegenstanders. Bij een onderschepping krijg je een counter om je oren.”

Niet dat Mason geen aanvallend ijshockey wil spelen, juist wél. ,,Maar op een verstandige manier. De tegenstander onder druk zetten, meer op doel schieten maar ook geduldig zijn daarbij. Niet schieten om het schieten. Afgelopen weekend op bezoek bij Saale Bulls Halle ging dat goed. Zij hadden al twee keer van ons gewonnen. Maar nu bleven wij in de discipline spelen en kwamen toch tot 42 schoten. En we wonnen met 3-1.”

Quote Tortorella zei dat hij de NHL van nu een jonge, domme competitie vindt Doug Mason

Mason probeert zijn team er van te doordringen dat spelen in het teambelang ook in het eigen belang kan zijn, maar niet andersom. ,,Ik hoorde deze week een podcast met de huidige coach van Philadelphia Flyers, John Tortorella. Hij heeft met Tampa Bay Lightning de Stanley Cup gewonnen in 2004, dus hij weet waarover hij praat. Hij zei in die podcast dat hij de NHL van nu een jonge, domme competitie vindt. Dat spelers veel te veel gericht zijn om het maken van doelpunten, omdat ze dan meer geld kunnen verdienen. Je ziet ook hoe voetballers als Messi en Ronaldo aanbeden worden. Aanvallers. Doelpuntenmakers. Dat was vroeger ook wel zo, maar veel minder.”

De coach van Trappers heeft al een aantal keer een aanvaller van zijn ploeg een shift op het ijs over laten slaan om hem na te laten denken over zijn 'zonden’. ,,Dan loop ik naar zo’n jongen toe en zeg dat het echt niet kan wat hij even daarvoor deed. Daarna mag hij weer terug om te laten zien of hij de boodschap begrepen heeft.”

Quote We moeten proberen Scorpions pas in de finale tegen te komen. Dan hebben we kans Doug Mason

Mason denkt dat Trappers op deze wijze aan het eind van het seizoen in de play-offs zelfs een kans maakt tegen Hannover Scorpions, de ongenaakbare koploper van de Oberliga Nord, die de Tilburgers al twee keer een pak slaag heeft gegeven. ,,Wij moeten proberen om tweede te eindigen in de competitie, dan kunnen we Scorpions pas in de finale tegenkomen. De play-offs zijn een slijtageslag. Zij spelen met drie lijnen, wij met vier. Wij moeten zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn dan. En daar moeten we nu al aan werken.”

Trappers, nummer 3 in de Oberliga Nord, speelt vrijdag in eigen hal tegen nummer 10 Diez Limburg en gaat zondag op bezoek bij nummer 7 IceFighters Leipzig,

Trappers-coach Doug Mason.