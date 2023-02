Voor de Tilburgse schaatser Marvin Muijs staat Feyenoord op één: ‘Met schaatsen ga ik mijn geld niet verdienen’

Marvin Muijs is geboren en getogen Tilburger. Maar de schaatsbaan in Breda is de thuisbasis van zijn schaatsteam. Niet Willem II, maar Feyenoord is zijn clubje. En bovendien zijn werkgever.

Dat hij zich geen illusies hoeft te maken over Europese of wereldkampioenschappen, weet Marvin Muijs (25) ook wel. Laat staan de Olympische Spelen. ,,Dat idee heb ik ook nooit gehad.” Maar van zijn thuiswedstrijd, het NK Supersprint afgelopen weekeinde op de Ireen Wüst IJsbaan, had hij net iets meer verwacht dan de dertiende plaats in de eindstand. Op de afsluitende 500 meter, die voor supersprinters bijna gelijk staat aan een marathon, laat hij te veel terrein liggen. Doelstelling was een tijd van 38,50. Met 38,91 blijft hij daar ruim van verwijderd. Goed voor de vijftiende plaats, in een veld van negentien deelnemers.

De ‘schaatscarrière’ van Muijs begon op zesjarige leeftijd in het aanpalende IJssportcentrum Tilburg. ,,Hier was toen nog geen 400-meterbaan. Met de IJsclub Tilburg deden we de ijstraining in Eindhoven. Nu train ik met Schaatsteam BZ in Breda. Een bewuste keuze. Ik woon nog in Tilburg, maar vanuit mijn werk bij Feyenoord kom ik langs Breda.”

Muijs is operations officer international relations bij de huidige koploper in de Eredivisie. ,,Ik ben altijd Feyenoord-supporter geweest. Hoe dat is gekomen? Geen idee. Mijn ouders zijn geen voetbalfans. Willem II heb ik ook altijd gevolgd, en nog steeds omdat ik voetbal heel interessant vind.”

Als stagiair van de Fontys-opleiding Sportmarketing en -management leerde hij Feyenoord vanbinnen kennen. Nu is hij er al bijna vijf jaar in dienst op de afdeling international relations. ,,We werken aan diverse projecten waarbij we andere clubs en ook bonden helpen met de ontwikkeling van talenten en van coaches. Ik doe de organisatie en uitvoering van al die projecten.”

Volledig scherm Op de 100 en 300 meter verbeterde Marvin Muijs wel zijn beste seizoentijden tijdens het NK Supersprint. © Joris Knapen/Pix4Profs

Zo begeleidt hij onder meer groepen coaches die de Feyenoord Academy bezoeken. ,,Ze komen om te leren van onze werkwijze. Op een gegeven moment hadden we veel jeugdspelers die ook het Nederlands elftal haalden. Denk aan Georginio Wijnaldum, Stefan de Vrij. Met name uit de Verenigde Staten en Azië willen ze weten hoe wij dat doen. Daar willen ze echt stappen zetten in talentontwikkeling.”

Muijs is tevens betrokken bij de organisatie van Feyenoord-kampen in het buitenland. ,,Ik ben meerdere malen in Amerika geweest, en ook in Litouwen.” Soms komt daardoor zijn eigen (schaats)training in het gedrang. ,,Ik probeer in het buitenland dan iets te doen aan training. Er wordt niet per se rekening gehouden met mijn schaatsprogramma. Met schaatsen ga ik mijn geld niet verdienen, dat moet ik doen met mijn werk. Dat staat op één.”

Hij maakt deel uit van Schaatsteam BZ. De letters staan voor Brabant en Zeeland. ,,Op dit moment hebben we geen Zeeuwen in het team. Wel Zuid-Hollanders. We hebben een hele leuke, jonge en gedreven groep van vijftien rijders. Een paar jongens zijn net iets sneller dan ik, zeker op de langere afstanden. Daar heb ik wat aan. Sommige stayers hebben weer wat aan mij voor het snellere werk. Ze helpen we elkaar vooruit.”

,,Ik wil op een leuk niveau schaatsen. Op het NK Supersprint wilde ik op mijn toppunt zijn, omdat het een thuiswedstrijd is. Op de 100 en 300 meter reed ik mijn snelste seizoentijden. Geen persoonlijke records. Die reed ik vorig seizoen in Breda. Nee, dat is op zich geen snelle baan. Op een of andere manier ben ik beter op langzamere banen. De afgelopen jaren heb mijn pr’s op de 500 meter gereden in Den Haag, Eindhoven en Breda. Nooit in Inzell en Heerenveen, terwijl die banen normaal sneller zijn. Best bijzonder, ja.”