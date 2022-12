Winst Tilburg Trappers verdient niet de schoonheidsprijs, maar zesde zege op rij is binnen

Voor Trappers was het een enorme klus om ‘de tactisch beste wedstrijd van het seizoen’ van afgelopen zondag tegen Saale Bulls Halle (0-3 winst) vrijdagavond te overtreffen. In de score zou dat mogelijk moeten zijn. De opponent speelde met geen drie volledige lijnen - door de personele problemen werd het duel bijna verplaatst - en kreeg eerder dit seizoen een gigantisch pak slaag van Trappers: 14-3.

Een kopie van die septemberavond werd het nooit op Stappegoor, waar het duel een paar minuten later begon vanwege ijsproblemen. Trappers, dat al vaker dit seizoen moeite had om het net te vinden, kreeg ook nu de puck lastig tegen de touwen. In de eerste periode scoorde de thuisploeg ondanks de 22 schoten op het Diez-doel slechts één keer dankzij Delaney Hessels. Aan de andere kant toonde de opponent zich wél efficiënt door een van de vier kansen achter goalie Ruud Leeuwesteijn, die weer de kans kreeg, te prikken. Dit gebeurde zelfs in ondertal en een paar tellen voor de zoemer: 1-1.

Een draai om de oren

Doug Mason zou zijn ploeg hierom een spreekwoordelijke draai om de oren hebben gegeven in de rust, want de aanvallen waren soms prachtig, zoals de ijshockeyliefhebber het graag ziet. Het snelle aanvalsspel van Trappers kwam zo tot wasdom, maar het afmaken blijft een punt van aandacht. Al was er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht met nog 40 minuten te spelen.

Het publiek en de spelers kregen het in de tweede periode Spaans benauwd, toen Diez op 1-2 kwam. Nu moest Trappers aan de bak. De thuisploeg joeg op de gelijkmaker en Tommi Steffen dreef de ijshockeyers soms tot wanhoop met zijn reddingen. Tot de 35ste minuut. In amper vier minuten tijd scoorden Jonne de Bonth (2x) en Diego Hofland: 4-2.

In de derde periode viel Trappers aan, maar de urgentie ontbrak. De thuisploeg kon leven met de 4-2. Kansen kregen de Tilburgse ijshockeyer nog genoeg, doelpunten vielen niet meer - al scoorde de thuisploeg nog wel, maar de treffer werd afgekeurd omdat goalie Tommi Steffen het doeltje had verplaatst in zijn val.

Diez raakte nog de paal, maar de zesde zege op rij kwam nooit in gevaar. De overwinning verdiende niet de schoonheidsprijs, op die paar aanvallen na dan. Zondag gaat Trappers om 18.00 uur op bezoek bij Icefighters Leipzig.

Statistieken Scoreverloop: 5. D. Hessels 1-0, 20. Zolmanis (sh) 1-1, 27. Herz 1-2, 35. De Bonth 2-2, 37. Hofland 3-2, 39. De Bonth 4-2. Assists Trappers: Richards (2x), Virtanen, Hofland, Van Soest, Loginov, Van Oorschot. Periodestanden: 1-1; 3-1; 0-0

Strafminuten: 4-6 Schotenverhouding: 56-13 Toeschouwersaantal: 2242