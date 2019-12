Aan welke kant moeten we kijken? Panoramische keuzestress in Zwitserland

‘De langzaamste sneltrein ter wereld’, dat is geen reclameslogan waarmee de NS of de Franse TGV uitpakt. De Zwitserse Glacier Express, tussen Zermatt en St. Moritz in het zuiden van het land, doet het wel, en met een goede reden. Een rit met de panoramatrein is immers het summum qua landschap: vredige alpenweiden met weldoorvoede koeien worden afgewisseld door gletsjers en eeuwige sneeuw op woeste bergpieken, en even later verbaas je je over architectonisch duizelingwekkende viaducten, tunnels (91) en bruggen (291 stuks!).