ABN: deel Nederlanders zal verblijf in eigen land annuleren als buitenlandse vakantie erin zit

Een flink aantal Nederlanders heeft de zomervakantie in eigen land al vastgelegd. Volgens data van leverancier van reserveringssystemen Stratech is van de vakantiehuisjes en campings in Nederland al respectievelijk 70 en 63 procent geboekt. Toch denkt de bank denkt dat een deel van die boekers niet zal schromen om het verblijf in Nederland te cancelen als dat straks toch mogelijk wordt.

Bovendien kunnen zij het opvangen door tijdig in te zetten op het aantrekken van buitenlanders om de huisjes alsnog te verhuren. ,,De kans is groot dat toeristen uit het buitenland deze komende zomer weer graag naar Nederland reizen”, aldus ABN Amro.

Boekingssom

Directeur Geert Dijks van Hiswa-Recron, de belangenbehartiger van vele duizenden bedrijven in watersport en recreatie, sluit niet uit dat dat er mensen zijn die op twee paarden wedden voor hun vakantie, maar verwacht dat de parken en campings daar weinig last van zullen hebben. Afhankelijk van het moment van annulering zijn de kosten 15 tot wel 90 procent van de boekingssom. ,,Ik verwacht mooi weer in Nederland dus dan is het verstandig om het weekje Griekenland maar op te schuiven als de vaccinatiegraad in Europa hoger is. Dat scheelt dubbele kosten", voegt hij eraan toe.