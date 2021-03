Achterhoek krijgt glamping aan het water (en kinderen zijn er niet welkom!)

Emigreren kun je leren: ‘Wij zijn impulsief vertrokken, ik zou me nu beter voorberei­den’

8 augustus Journalist Sophie Siersack (40) verruilde haar leven in Gent voor een nieuw bestaan in het Portugese Romariz. Ze schreef een boek voor wie overweegt te emigreren. ,,Het is geen lange vakantie.’’