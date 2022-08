Al jaren op fanreis naar Benidorm: ‘Voorrecht om John De Bever een week lang te horen zingen’

met video John de Bever gunt kijkje in zijn leven via reallife­soap De Bevers: ‘Ik ga me niet anders gedragen’

DEN BOSCH - John de Bever vindt zichzelf best normaal, maar daar denken veel mensen anders over. In ieder geval genoeg mensen om een reallifesoap te krijgen. Donderdag is de eerste aflevering van De Bevers, waarin John en zijn grote liefde Kees Stevens laten zien hoe hun leven is.

25 mei