Als Japanner heb je geen keus als je baas je meevraagt naar een karaokebar

Leuk, 100 kilometer lopen door Siberië, dachten Justin en Pieter Jan: ‘Die horror­tocht werd ons bijna fataal’

3 juni Maatjes Justin Dorneanu en Pieter Jan van Doormaal dachten goed voorbereid op een voettocht van 100 kilometer door Siberië te gaan. Niets bleek minder waar, na dagen overleven zette de ambassade een actie op touw om ze te redden. ,,We waren op het laatst alle hoop verloren. Hadden geen eten meer, het was ijskoud én er waren beren. We dachten: dit was het dan.”