Amerikaan leeft al meer dan twintig jaar op cruiseschepen: ‘Ik heb geen landbenen meer’

Ontsnappen aan de realiteit

De vermogende Salcedo (72) beschikt daarnaast ook over een appartement in Miami, maar hij beweert dat hij niet meer over goede ‘landbenen’ beschikt. Het leven op de cruiseschepen is voor hem een ontsnapping aan de realiteit. Hij wil naar eigen zeggen ‘geen deel meer uitmaken’ van het leven aan land.



Mario zwaaide zijn lucratieve carrière in de financiële wereld in 1997 vaarwel. Hij was toen 47 jaar oud en nog nooit op cruise geweest. In 2000 begon hij een nieuw leven op zee. Hij logeert steevast in de goedkopere hutten en beheert onderwijl beleggingsportefeuilles voor zijn particuliere klanten.



Dat laatste brengt voldoende duiten in het zakje om zijn cruisebestaan te bekostigen. In 2018 werd er nog een korte documentaire gemaakt waarin Salcedo, die geen kinderen heeft, zijn opwachting maakte. De titel van de reportage was niet voor niets Meet the happiest guy in the world (‘ontmoet de gelukkigste man ter wereld’).