Anouk gaat al 35 jaar naar dezelfde plek op vakantie: ‘Het gevoel van hèhè, we zijn weer thuis’

Als Anouk Roeffel en haar zoontje Noah na een lange reis de tunnel onder Estepona in duiken gebeurt er ­altijd iets wonderlijks. Dan is het net alsof ze op het punt staan om het ene planeetje in te ruilen voor het andere. Alsof hun harten vanaf dat moment net iets harder gaan kloppen. Daar, precies op de plek waar olijfbomen en bloemen het heuvellandschap domineren, lijken alle dagelijkse beslommeringen spontaan van ze af te vallen. ,,Dan kijken we elkaar aan’’, zegt de 51-­jarige Rotterdamse, ,,en dan ­weten we van elkaar precies wat we voelen. Het gevoel van: hèhè, we zijn weer thuis.’’