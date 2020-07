Bang voor het buitenland: ‘In Toscane minder besmettingen dan in Brabant’

Brenda, Arjan en dochter Anne (5) van Roozendaal zitten met kippenvel op hun armen voor de caravan op camping De Wildhoeve in Emst. ,,Normaal huren we een stacaravan in Spanje of Italië. Maar daar wil je nu niet zitten. Wat als je ziek wordt? Of als die landen weer op slot gaan? Daarom hebben we dit jaar de caravan van mijn ouders maar geleend’', verklaart Brenda. ,,Arjan vindt het vreselijk om met een caravan op vakantie te gaan. Maar Nederland voelt toch veiliger. En als het toch misgaat, zijn we zo weer thuis.’’