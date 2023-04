Boek een tijdslot en doe dunne kleren aan: 5 tips om je wachttijd op Schiphol te verkorten

Het is weer druk op Schiphol, maar ‘de rijen lopen goed door’

De meivakantie is begonnen en daardoor is het zaterdagochtend druk op Schiphol. In vertrekhallen 2 en 3 staan op meerdere plekken rijen, maar van extreme drukte is volgens een woordvoerder geen sprake. ,,Het loopt redelijk door.”