Code rood? In Griekenland hoeven we niet in quarantaine, belooft de minister

,,Nederlanders hoeven niet te vrezen dat zij hier in quarantaine moeten. Dat is niet aan de orde”, klinkt het. Doordat het aantal besmettingen explosief stijgt, dreigt Nederland vanaf vandaag weer rood te kleuren op de kaart van het Europese RIVM, het ECDC.



Landen kunnen dan besluiten om meer voorwaarden te stellen aan vakantiegangers, denk aan een quarantaineperiode van vijf of tien dagen na aankomst. Die gedachte houdt veel vakantiegangers in de greep, merken de reisorganisaties aan de ongekende hoeveelheid vragen hierover én de extreme terugval in het aantal boekingen.



,,In Griekenland hoeven mensen zich hier geen zorgen om te maken”, benadrukt de minister. Griekenland kijkt naar de Nederlandse ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen, zoals de ECDC doet. ,,De ziekenhuisopnames zijn onder controle en de vaccinatiegraad in Nederland loopt hard op”, aldus de bewindsman.