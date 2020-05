De 10 mooiste dorpen van Frankrijk

Le Bois, Savoie

In Champagny-en-Vanoise eindigt het dal en lijkt het alsof de bebouwing ophoudt. Maar een smalle weg brengt je toch nog verder. Het asfalt klimt bijna loodrecht omhoog en wringt zich door een kloof tot een hoogvlakte opdoemt met middenin het gehucht Le Bois. Honderd jaar geleden was dit een bloeiende boerengemeenschap met hogerop gelegen hameaux, groepjes huizen van hout en steen die werden bewoond door grote families. Een deel van de panden is in verval, een deel prachtig opgeknapt en ’s zomers in gebruik als vakantiewoning. In Le Bois herinneren originele gevels - soms is de oude reclame van een café of winkel nog zichtbaar - aan het levendige verleden. De plek ligt vredig aan de rand van het Parc Nationale de la Vanoise.