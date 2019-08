De zondebok bij vertragingen: de verkeersleiding op Schiphol

Woeste Michalis schoot drone uit de lucht: Santorini moet grenzen stellen

1 augustus Vakantie is lekker! Toch? Niet altijd. De mooiste stukjes van Europa worden tegenwoordig onder de voet gelopen door drommen toeristen. Deel 4 van deze serie over ‘overtoerisme’. Ineens had hij het gehad, een jaar geleden. Wéér zo’n ellendige drone die boven zijn huis zoemde. Hij pakte een geweer en schoot het ding uit de lucht. ,,Ze kijken gewoon bij je naar binnen! Het is schaamteloos’’, fulmineert de 60-jarige Michalis Ermogenis strijdbaar. Hij moet binnenkort voor de tweede keer voorkomen, maar maakt zich geen zorgen. ,,We moeten een grens stellen.’’