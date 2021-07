Dit bos laat de verborgen geheimen zien die ons land wereldberoemd hebben gemaakt

Of ze hier vaak komt? ,,Niet vaak genoeg’’, zegt Liedeke Reitsma (40). Met haar liefde voor techniek en haar ‘achtergrond in het groen’ is ze in dit bijzondere bos zo ongeveer in het paradijs. Reitsma loopt op deze vroege zomerochtend met hond Joep over de strakke wandelpaden in het Waterloopbos, tussen het oude Zuiderzeestadje Vollenhove en polderdorp Marknesse. Het bos is vol gezang van vogels en gezoem van insecten. Ergens jaagt een ijsvogel op kleine vissen in de vele beekjes. Het water komt aan de oostkant binnen en gaat er - 4,5 meter lager - aan de andere kant weer uit.