Dit cruiseschip vaart weer, mét streng coronaprotocol: ‘We creëren een sociale bubbel voor een week’

De gigantische terminal in de haven van Civitavecchia, net ten noorden van Rome, ziet er verlaten uit. Her en der wachten plukjes toeristen om aan boord te mogen van de MSC Grandiosa, een cruisereus van achttien verdiepingen en 2400 hutten, die plaats biedt aan zo’n zesduizend passagiers. Met een medische vragenlijst in de hand staan de toeristen in de rij voor een Covid-sneltest. Elke passagier krijgt voor het aan boord gaan een wattenstaafje in de neus. Alleen een negatieve uitslag geeft recht op een weekje dobberen op de Middellandse Zee.