Een lang weekend in het Griekse Thessaloniki: schoonheid in een lelijke stad

Middag: acclimatiseren

Het eerste dat je in Thessaloniki doet, is een plaats zoeken op het terras. Liefst aan een drukke straat in de binnenstad. Bestel een Griekse koffie - zo eentje met drab, die je héél langzaam moet drinken - en neem de tijd om de stad te bestuderen en te doorgronden. De aanblik vanaf het vliegveld kan er stevig in hakken, want op het eerste gezicht bestaat Thessaloniki vooral uit lelijke gebouwen van beton en ijzer. Op het tweede gezicht trouwens ook.



Maar er schuilt iets moois in dat authentieke, stoere uiterlijk. De gevels zijn hier niet opgepoetst voor bezoekers en hun portemonnee. Deze stad is nog van de bewoners. Eenmaal gewend aan het beton, begin je de schoonheid daarvan te zien: een trendy zeepwinkeltje naast een ijzerhandel, prachtige street art op een blinde muur, de lekkerste gerechten op een plastic tafel. En voortdurend zie je dat mensen elkaar begroeten. Buren, familie, collega’s, vrienden.