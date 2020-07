Een negatief reisadvies voor Porto, maar ook Nederland is rood op ‘de kaart’

Tram 28 zoeft door de nauwe, steile straatjes van Alfama, een van de oudste wijken van Lissabon. Waar een staanplaats bemachtigen in de iconische Elétrico normaal een hele bedoening is, is een zitplaats verkrijgen in coronatijden geen probleem. Ook het beeld vanuit de tram is anders dan anders: pleinen en kathedralen lenen zich meer dan ooit voor het perfecte plaatje, met zo weinig volk op de been. De eigenaren van souvenirshops leven op als er, zo nu en dan, een niet-Portugese verschijning voorbijkomt.