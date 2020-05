Een tussenjaar nemen ondanks corona? ‘Wil helemaal niet jaar thuiszitten’

Jongeren die na de zomer van plan waren een tussenjaar in het buitenland te nemen verkeren in veel onzekerheid. Dat merkt website Scholieren.com na een peiling onder lezers.

Van de 216 jongeren die de online vragenlijst invulden, hadden 172 buitenlandplannen aankomend schooljaar. Bij meer dan een derde (38 procent) heeft corona roet in het eten gegooid: de reis gaat niet door.

Bijna de helft (41 procent) verkeert nog in grote onzekerheid. Ze vragen zich af of hun vlucht nog wel gaat en of er in het buitenland wel geld te verdienen is met werken. Slechts 10 procent van de bevraagden denkt dat hun reis wel doorgaat. Zo is Daan Til (17) sinds november bezig met het voorbereiden van een jaar high school in Amerika. Na het halen van zijn havo-diploma hoopt ’ie binnenkort te horen naar welk gastgezin hij gaat. ,,Voorlopig blijft de reisorganisatie gewoon een passend gezin en school voor mij zoeken. Maar ik moet er wel rekening mee houden dat het niet door kan gaan.”

Quote Heb helemaal geen zin om een jaar thuis te zitten Daan Til

Til vindt het spannend. Zijn vertrek (begin augustus) is nog ver weg. Maar hij heeft zich wel voor een opleiding ingeschreven, voor het geval hij niet naar de VS zou mogen. ,,Dan hoef ik in ieder geval geen jaar thuis te zitten. Want daar heb ik helemaal geen zin in.”

Veelgebruikt alternatief

Het aanmelden voor een opleiding blijkt een veelgebruikt alternatief voor een geschrapt tussenjaar. Van de 136 jongeren wiens plannen op losse schroeven staan heeft bijna de helft (46 procent) zich aangemeld voor een of meer opleidingen. De deadline daarvoor is 1 juni.

Ook Tessa Schuurman (18) heeft zich ingeschreven voor een opleiding. Vier zelfs. Terwijl eigenlijk het plan was om met een vriendin in het buitenland te gaan reizen. ,,Een tegenvaller, maar dat gaat 'm toch niet worden”, vertelt Schuurman. ,,Omdat ik twijfel over m'n studiekeuze heb ik me voor meerdere studies aangemeld. In augustus kies ik definitief voor welke opleiding ik ga.”

Het voelt voor Schuurman dubbel zuur omdat ze geen open dagen heeft kunnen bezoeken. ,,Want ik ging er echt vanuit dat ik zou gaan werken en reizen.” Nu moet ze zich de komende tijd online oriënteren. ,,Het is balen. Ik wilde juist in m'n tussenjaar ontdekken wat ik leuk vind en wat ik later wil doen met mijn leven.”