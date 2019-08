Een weekend Manchester: clubs, pubs en oude fabrieken

Vrijdagmiddag: Een gratis museum

Begin op historische grond: met een pint of bitter bij The Old Wellington Inn uit 1552. Liever gin? Op de kaart staan meer dan twintig soorten. Het terras kijkt uit op het Arndale-winkelcentrum, dat verrees op de plek waar in 1996 door de IRA een bomaanslag werd gepleegd. De explosie sloeg een enorm gat in het hart van de stad. Manchester stroopte de mouwen op en zou de wereld eens wat laten zien. De trots die na het ineenstorten van de industrie verdwenen was, keerde na de aanslag terug. In iets meer dan twee decennia werden wijken opgeknapt, kregen verloederde panden een nieuwe bestemming en veranderde het havengebied in een futuristische buurt. Het gratis Museum of Science and Industry ligt op loopafstand van de pub. Hier leer je hoe Manchester tijdens de industriële revolutie uitgroeide tot ’s werelds eerste geïndustrialiseerde stad, inclusief kinderarbeid, uitbuiting en een gemiddelde levensverwachting van 29 jaar.