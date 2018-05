Google ziet het: we willen naar Valencia!

Vandaag introduceert Google de ‘travel monitor’, die analyseert waarnaar we zoeken als we op vakantie willen. Vlak na de aanslagen in Barcelona, in augustus vorig jaar, was te zien hoe er voor stedentrips plots meer naar Valencia werd gezocht. Dat bleek geen tijdelijk piekje: nog altijd zoeken we meer naar Valencia dan Barcelona. Dat die stad oprukt, heeft vermoedelijk niet meer zozeer te maken met de aanslagen, maar ook met berichten over topdrukte in Barcelona, waar de straten zijn vergeven met rondschuifelende toeristen.

Naar Nederland

Maar Google keek ook wie er naar ons land toekomen. Duitsers blijken de meeste interesse te hebben in een vakantie in Nederland, maar we zijn ook populair onder Britten en Belgen. Terwijl Duitsers zich suf googlen om in de buurt van het strand te komen – ze zoeken naar informatie over Den Haag en Zandvoort – is het de Britten en Belgen meer om Rotterdam en Maastricht te doen. Alle drie de groepen zoeken overigens naar info over Amsterdam.

Overigens moeten Nederlanders soms ook flink aan de bak als het gaat om het vinden van een echt exotische bestemming, simpelweg omdat we niet in de smiezen hebben waar ze liggen. Zo wordt gekeken waar Kaapverdië nu precies ligt, net als Dubai, Curaçao, Mauritius en Bora Bora.