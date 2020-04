Grootste waterval Ecuador compleet drooggevallen door sinkhole

Een groot sinkhole in de Coca-rivier, die het water aanvoerde, is de oorzaak van het droogvallen van de waterval, slechts een paar meter verderop. Het water vindt nu een andere weg naar beneden. Het Ecuadoriaanse ministerie van Milieu maakte begin februari melding van de verdwenen waterval. Mogelijk is het gat op 2 februari ontstaan door seismische activiteiten. Of misschien is een waterkrachtcentrale een kleine 12 kilometer stroomopwaarts de boosdoener. ,,Een waterval die er al duizenden jaren was, valt niet opeens droog, toevallig een aantal jaar nadat er een waterkrachtcentrale is geopend’’, klinkt het uit de mond van Emilio Cobo, coördinator van watermanagementprogramma in Zuid-Amerika.



De oorzaak van het ontstaan van de sinkhole is nog onbekend en wordt nader onderzocht. De omgeving is afgesloten. ,,De San Rafael-waterval is helaas geschiedenis geworden en zal niet terugkeren’’, liet een woordvoerder van het ministerie weten.