Hoe verging het jullie op vakantie? ‘QR-code? Niet nodig hoor, u ziet er zo gezond uit’

Nou dat viel mee, als ik uw vakantieverhalen mag geloven. Het kan natuurlijk dat een aantal lezers nog in douanekantoren wordt opgehouden, door een overijverige ambtenaar vastgeketend aan een bureaupoot, omdat ze de juiste QR-code niet konden overleggen. Maar laten we d’r vanuit gaan dat dergelijk leed ons via de sociale media wel bereikt had. Klein ongemak was er wel, als ik het zo mag omschrijven. Ik laat u even meelezen met de ervaringen van reisgenoten.

Verbazing

Ik ben met mijn vrouw nog in Puglia voor onze huwelijksreis, heb mij laten vaccineren op Urk. Hierdoor was ik twee weken voor het huwelijk en ook voor de reis volledig gevaccineerd. De verbazing was dan ook groot toen wij samen op de luchthaven van Bari in, ik lieg niet, een half uur zonder enige controle naar buiten liepen. Een week heeft het geduurd voor wij voor het eerst, in een privaat museum in Matera, om onze Green Pass werden gevraagd. Sindsdien worden we met name bij musea gevraagd om onze Green Pass. Veel is het niet. - Menno Kolk