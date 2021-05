Hoe vier je dit jaar vakantie? ‘Wij blijven lekker hier. Nederland is héérlijk!’

Drukte door toeristen in Belgisch ‘spookdorp’: politie sluit toegangs­weg naar Doel af

26 april De politie heeft zondagmiddag voor de eerste keer het Belgische dorp Doel afgesloten voor verkeer omdat het té druk was. Al enkele weekenden is er een enorme toestroom van toeristen. Dankzij het verhoogde toezicht bleef het dit keer overal wel rustig. Zondagavond eindigde echter in mineur met een brandstichting.